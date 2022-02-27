Основная цель противника – блокирование Киева, – оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 10:00 27 февраля

Противник продолжает агрессию против Украины. Основные его усилия сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокировки Киева.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 27 февраля 2022 года, информирует Цензор.НЕТ.

На Полесье противник продолжает наращивать свою группировку. Подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ совершают движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.

"Для наведения переправ через реки Тетерев и Ирпень и материально-технического обеспечения подразделений оккупантов, с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения. Российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия, поэтому активно используется железнодорожная инфраструктура Республики Беларусь для доставки военных грузов оккупационных войск на территорию Украины", - отмечается в сводке.

Также сообщается, что подразделения Центрального военного округа ВС РФ продолжают движение в направлениях Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.

Противник обустроил понтонную переправу в районе населенного пункта Комарина через реку Десна и в районе Ораное через Тетерев.

РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи на территории РБ.

"На Северском направлении российские оккупанты силами до 14 БТГр (из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии) завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева с северо-восточного направления. После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца ", – говорится в сообщении.

В направлении Сумы, Прилуки, враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

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Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинилась на глубину до 120 км. Враг остановлен.

На Слобожанском направлении Вооруженными Силами Украины в результате боевых действий нанесен значительный урон подразделениям 20 общевойсковой армии ВС РФ. Уничтожены БТГр 4 танковой дивизии. Из-за значительных потерь управление дивизией дезорганизовано.

По данным разведки, осуществляется подготовка к выводу подразделений на территорию Белгородской области. Рассматривается решение о срочном вводе резервов.

"На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия, перегруппировывается для наступления в направлении Херсон - Николаев. Силами около двух БТГр из состава 20 мотострелковой дивизии ВС РФ ведет наступательные действия в направлении Мелитополь - Васильевка, частью сил - в направлении Бердянск - Мариуполь", - говорится в сводке.

Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности, фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" осуществляли пуски крылатых ракет типа "Калибр".

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп - Полтава - Киев и ведет оборонные бои на определенных рубежах.