Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с соседней республики.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.

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Он также признался, что помогает российским войскам, обстреливающим украинские города. Диктатор также утверждает, что вроде бы "Киев никто не бомбил".