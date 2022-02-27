Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с соседней республики.
Об этом он заявил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.
Он также признался, что помогает российским войскам, обстреливающим украинские города. Диктатор также утверждает, что вроде бы "Киев никто не бомбил".