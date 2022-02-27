Новости • Война

Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси

46 057110
Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси
Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с соседней республики.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.

Читайте также: Основная цель противника – блокирование Киева, – оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 10:00 27 февраля

Он также признался, что помогает российским войскам, обстреливающим украинские города. Диктатор также утверждает, что вроде бы "Киев никто не бомбил".

Топ комментарии

  • Muni
    Класно діду, скоро поїде га Гаагу подивиться...
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    9 ч



    Германия будет поставлять Украине фауст-патроны для борьбы с фашистскими танками. Ещё раз перечитайте эту фразу!

  • Привет
    Этого скота надо вешать вторым...сразу после *****...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости