Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов

В Минобороны обнародовали суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

- Самолеты 27

- вертолеты 26

- Танки 146

- Боевые бронированные машины 706

- Пушек 49

- ЗРК БУК 1

- Град 4

- автомобильная техника 30

- Цистерны 60

- БПЛА ОТР 2

- Корабли/катера 2

- средства ПВО

- личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

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"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - добавила Маляр.