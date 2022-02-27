Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
- Самолеты 27
- вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- средства ПВО
- личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
Маляр отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - добавила Маляр.