"Враг деморализован, мы Чернигов не сдадим", - мэр Атрошенко озвучил насущные потребности города

Чернигов будет обороняться дальше, враг уже деморализован.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении и озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь гражданского населения, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов будет обороняться дальше, враг уже деморализован. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко в видеообращении и озвучил первоочередные потребности города, где необходима помощь гражданского населения. "Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верени, 2. Если локация изменится – сообщу. Электроснабжение в Чернигове возобновляется, но есть потребность в генераторах для гериатрического пансионата и в медикаментах для больниц", - сообщил Атрошенко. По его словам, самая большая проблема в городе сейчас – с гериатрическим домом, в котором нет ни тепла, ни электроэнергии. Там находятся около 400 пожилых людей. Атрошенко обратился к черниговцам с просьбой временно разместить их у себя. А бизнес призвал помочь с мощными генераторами и лекарствами.

Читайте также: Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков находятся полностью под украинским контролем. Мы продолжаем убивать врага, – МВД. ВИДЕО

"Кто может предоставить дизель- или бензиновые генераторы от 10 до 250-300 киловатт в час, пожалуйста, сообщите на телефон 102. Мы заберем оттуда информацию. Владельцы аптек, скоординируйтесь, пожалуйста, с базовыми больницами города по медикаментам. Слава Украине! Смерть врагам!" - подчеркнул Атрошенко.