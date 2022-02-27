Ирландия закрывает авиапространство для российских самолетов, - глава МИД Ковно

Правительство Ирландии приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье глава ирландского МИД Саймон Ковно.

"Ирландия примет меры по закрытию ирландского авиапространства для всех российских воздушных судов", - написал Ковно в твиттере.

Он отметил, что Ирландия поддерживает новый пакет санкций в отношении России, который будут обсуждаться позже в воскресенье главы МИД ЕС.

По данным ирландской службы новостей RTE, решение о закрытии авиапространства вступит в силу после предоставления сообщений о мерах власти.

RTE отмечает, что сейчас нет прямых рейсов из России в Ирландию. Авиакомпания "Аэрофлот" планировала запустить прямые рейсы Дублин-Москва в мае.

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