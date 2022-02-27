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Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями истребителей, хватит на всех оккупантов, - командование Воздушных Сил

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Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями истребителей, хватит на всех оккупантов, - командование Воздушных Сил
Западные партнеры поставили Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Спасибо союзника за мощную поддержку Украинской армии!", - говорится в сообщении.

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