Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно!

Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Отметим! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это очень важно!" – говорится в сообщении.

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