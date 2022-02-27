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Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно!

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Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно!
Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Отметим! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника движется в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это очень важно!" – говорится в сообщении.

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Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно! 01

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