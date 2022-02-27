Новости • Агрессия России против Украины, Война

Современная военная техника не производит наведения по меткам на столбах и крышах. Их могли ставить для создания шпиономании, – Арестович

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой лично не задерживать подозрительных лиц, якобы ставящих световые отметины для наведения огня вражеской артиллерии.

Об этом он сказал на своем пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание, что современная техника и авиация не наводятся из-за световых знаков на столбах или на дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств", - сообщил он.

По мнению Арестовича, сообщение с просьбой срывать или окрашивать световые метки на столбах и дорогах может применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".

Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены на действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.

Напомним, ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.

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Топ комментарии

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Опять вылез "экЗперД"
  • Small Jerboa
    Ключове слово "*******"!
    А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
    Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
  • Евгений Агро
    Ці мітки згуртовують людей навпаки, люди вчаться діяти разом, сусіди знайомляться один з одним, виходять на двір і разом вирішують питання з мітками, з виявленням диверсантів, координацією своїх дій і обговорюють питання захисту своїх будинків, районів і міст. Дізнаються про те, яка допомога потрібна військовим і знайомляться з волонтерами, які її відвозять. Так що обговорення міток мешканцями на зборах це дуже корисна річ, як на мене. У нас в Запоріжжі так принаймі.
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