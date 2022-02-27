Современная военная техника не производит наведения по меткам на столбах и крышах. Их могли ставить для создания шпиономании, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился с просьбой лично не задерживать подозрительных лиц, якобы ставящих световые отметины для наведения огня вражеской артиллерии.

Об этом он сказал на своем пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Украинские вертолеты бьют войска РФ в Гостомеле. ВИДЕО

"Наши военные и спецслужбы отмечают следующее, и просят вас обратить внимание, что современная техника и авиация не наводятся из-за световых знаков на столбах или на дорогах. Они наводятся с помощью других современных технических средств", - сообщил он.

По мнению Арестовича, сообщение с просьбой срывать или окрашивать световые метки на столбах и дорогах может применяться врагом для распространения так называемой "шпиономании".

Кроме того, чиновник попросил самостоятельно не бороться с подозрительными лицами, которые были замечены на действиях по расположению таких меток, а сообщать о таких случаях в полицию.

Напомним, ранее стражи порядка призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.