Войска РФ грабят банк в Херсоне. ВИДЕО
45 78061
В Херсоне российские оккупант начали грабить банки.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
На видео – одно из отделений "ПриватБанка" в Херсоне.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
На видео – одно из отделений "ПриватБанка" в Херсоне.
Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!