Новости • Война

Войска РФ грабят банк в Херсоне. ВИДЕО

45 78061
В Херсоне российские оккупант начали грабить банки.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео – одно из отделений "ПриватБанка" в Херсоне.

Читайте также: Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно!

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Witek Dani
    Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
  • Богдан Влад
    Модераторы!
    Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
    Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
    Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
    Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
  • Witek Dani
    Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости