Войска РФ грабят банк в Херсоне. ВИДЕО

В Херсоне российские оккупант начали грабить банки.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео – одно из отделений "ПриватБанка" в Херсоне.

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