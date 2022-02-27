Новости • Агрессия России против Украины, Война

Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА. СПИСОК

24 38532
Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА. СПИСОК
Для обороны Соломенской РГА срочно необходимы мешки с песком, другие средства для организации баррикад на улице, лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Соломенская РГА обращается с просьбой о помощи для укрепления позиций на случай нового штурма. Защитники нуждаются в мешках с песком и паллетах.

По информации бойцов терробороны Соломенского района, ночью велись жесткие бои с вражескими ДРГ, которые использовали гранатометы. Возможен новый штурм.

Бойцы нуждаются в:
1. Мешки с песком, паллеты для укрепления РДА, противотанковые ежи и другие средства для организации баррикад на улице.
2. Баллоны с аэрозольной краской для уничтожения меток.
3. Лекарство: Амизон, Амиксин, Нифуроксазид, Колдфлю (аналоги), Аминокопроновая кислота.

"Друзья! Действуем без паники! Наши ребята стойко держат оборону, уничтожают врага, где только могут! Но, хотя этой ночью наши герои отстояли здание, есть пострадавшие! Сейчас нужна ваша помощь!" – добавили в ведомстве.

Читайте также: Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Техника движется в сторону Киева. Это очень важно!

Возможен новый штурм врага в Соломенском районе Киева: срочно необходимы мешки с песком, противотанковые ежи и лекарства, - КГГА 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
    Посыпется не только путинский режим.
    Посыпется Россия.

    Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
    За свободу они никогда не лезли на дубинки.
    За колбасу - да.

    A. Babchenko
  • Bird Jackdaw
    Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости