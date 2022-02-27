Российские пираты захватили два украинских суда с мирными экипажами, - Госпогранслужба

Российские пираты захватили два украинских суда с мирными экипажами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, вчера, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна.

"Танкер "Афина" находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения осмотра. Об этом судовладелец танкера "Афина" немедленно сообщил все компетентные органы Украине", - говорится в сообщении.

Между тем, отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкой и нелогической смены курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

"Почти сразу, как оба гражданских суда подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС и прекратили выходить на связь. А уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма. Таким образом, российские военные корабли, в очередной раз дерзко нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под Украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей", - отмечают в Государственной погранслужбе.

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Напоминается также, что накануне та же группа кораблей ВМС РФ захватила ПРС "Сапфир", отправившегося на остров Змеиный с гуманитарной миссией.