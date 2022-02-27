Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс

Страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, считает глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интефакс-Украина.

"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать (эти лимиты. – Ред.) со временем", – сказала Трасс в эфире Sky News.

По ее словам, в настоящее время Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами из G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.

"Мы будем налагать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Сбежать некуда", - приводит слова Трасс Financial Times.

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