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Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс

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Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс
Страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, считает глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интефакс-Украина.

"Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это одни. Мы должны сокращать (эти лимиты. – Ред.) со временем", – сказала Трасс в эфире Sky News.

По ее словам, в настоящее время Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами из G7.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс. Британское правительство подготовило список из более ста российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня.

"Мы будем налагать санкции на их частные самолеты, их недвижимость и другую собственность. Сбежать некуда", - приводит слова Трасс Financial Times.

Читайте также: Никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины, - глава МИД Британии Трасс

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    нефть в обмен на ножкі Байдена
  • Bird Jackdaw
    це вони так м'яко про ембарго заговорили?
  • Cinichny Bandera
    А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
    У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
    Теперь и просить никого не надо.
    Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
    Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
    Даже Китай!

    A.Babchenko
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