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Со стороны Беларуси по воинской части возле Владимира нанесен воздушно-ракетный удар, - председатель Волынской ОГА

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Со стороны Беларуси по воинской части возле Владимира нанесен воздушно-ракетный удар, - председатель Волынской ОГА
Со стороны Беларуси по воинской части возле города Владимира утром в воскресенье был нанесен воздушно-ракетный удар, информация о пострадавших уточняется, сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимира. Информация о погибших устанавливается", - сказал Погуляйко в обращении, обнародованном в Facebook в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Относительно остальной территории, по его словам, ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ця фотка це як символ кацапського Бліцкрігу
  • Перехватчик
    Проф. Преображенский


    @prof_preobr

    ·
    19 ч



    Германия отправляет Украине 400 RPG.
    Путин сумел добиться того, что казалось невозможным: российских солдат снова будут убивать германским оружием. Великий геополитик, величайший просто.
  • botoks
    картина "днище"
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