Со стороны Беларуси по воинской части возле Владимира нанесен воздушно-ракетный удар, - председатель Волынской ОГА

Со стороны Беларуси по воинской части возле города Владимира утром в воскресенье был нанесен воздушно-ракетный удар, информация о пострадавших уточняется, сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

"Сегодня утром нанесен воздушно-ракетный удар со стороны Беларуси по воинской части вблизи города Владимира. Информация о погибших устанавливается", - сказал Погуляйко в обращении, обнародованном в Facebook в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Относительно остальной территории, по его словам, ситуация контролируемая. Граница не нарушена.

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