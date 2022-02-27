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Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

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Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж
В Буче (Киевская область) горят многоэтажки и частные дома.

Об этом сообщают пользователи Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 01
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 02
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 03
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 04
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 05
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 06
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 07
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 08
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 09
Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома 10

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Топ комментарии

  • Іван5
    Какапське відроддя має бути знищене!
  • ladyar
    Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
  • Roman Rjevskiy
    живыми сук
    не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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