Буча после обстрела российскими оккупантами: Горят многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж
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В Буче (Киевская область) горят многоэтажки и частные дома.
Об этом сообщают пользователи Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщают пользователи Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Какапське відроддя має бути знищене!
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
живыми сук
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!