Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага, – глава ОГА Синегубов

Прорвавшийся в Харьков российский враг показал себя абсолютно деморализованным.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага", – написал он.

"Российский враг - абсолютно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - добавил он.

Комментируя ситуацию в области по состоянию на сейчас, он отметил, что Чугуев – полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях.

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"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - отметил Синегубов.