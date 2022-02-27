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На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА

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На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА
Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков вероятного следования вражеских колонн по всей Черниговской области.

Об этом Черниговская ОГА сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! К жителям громад Черниговской области!

Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков возможного следования вражеских колонн по всей области.

Не двигайтесь за пределами городов, поселков и сел автодорогами на частных авто! НЕ покидайте границы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

    Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

    Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

    Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

    Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

    Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

    Юрій Гудименко
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