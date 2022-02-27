На Черниговщине пройдут пути вероятного следования колонн РФ, жителей призывают не покидать населенные пункты, - ОГА
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Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков вероятного следования вражеских колонн по всей Черниговской области.
Об этом Черниговская ОГА сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! К жителям громад Черниговской области!
Подразделения ВСУ и Теробороны завершают минирование путей и перекрестков возможного следования вражеских колонн по всей области.
Не двигайтесь за пределами городов, поселков и сел автодорогами на частных авто! НЕ покидайте границы населенных пунктов", - говорится в сообщении.