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Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной

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Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной
Турция назвала вторжение России в Украину в воскресенье, 27 февраля, войной – это изменение риторики, которое может проложить путь к ограничению российского морского прохода к Черному морю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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Согласно Конвенции Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничить проход военных кораблей во время войны или в случае угрозы.

Уравновешивая свои западные обязательства и тесные связи с Москвой, Анкара заявила, что российское нападение неприемлемо, но до воскресенья не описывала ситуацию как войну.

"На четвертый день войны в Украине мы повторяем призыв президента Эрдогана к немедленному прекращению российских атак и началу переговоров о прекращении огня", - написал в TwitРанее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.ter представитель президента Ибрагим Калин.

Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям Турции, сказал, что "мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе" и повторил предложение Эрдогана стать посредником.

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Ранее Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.

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Топ комментарии

  • гена крокодил 5819a424
    Сейчас под Осипенко - село за Бердянском в сторону Мариуполя наши с вертолетов расху..рили колону и вроде десант выкинули
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    таку писанину найшов в Твітері що ⚡️⚡️⚡️Повідомив Пісков, що Путін десь зник, начебто не виходить не звʼязок що проісходіт?)
  • Павел Андреев cba63e59
    Когда заблокируют турецкие проливы для прохода кораблей оккупантов???
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