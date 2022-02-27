Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину, - СМИ

По информации, полученной ZN.UA от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украине. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в нашу страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По информации от наших источников, локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

Несколькими часами ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и пытался угрожать Украине, утверждая, что "за три дня начнется настоящая мясорубка".

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