Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину, - СМИ
77 578189
По информации, полученной ZN.UA от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украине. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в нашу страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По информации от наших источников, локации высадки: Киевское и Житомирское направления.
Несколькими часами ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и пытался угрожать Украине, утверждая, что "за три дня начнется настоящая мясорубка".