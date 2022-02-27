Новости

Решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT будет принято сегодня, - Боррель

9 27618
Решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT будет принято сегодня, - Боррель
Главы МИД Евросоюза примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы примем более жесткие экономические санкции, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру "для финансирования поставок летального вооружения украинской армии".

Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется сегодня.

Читайте также: Следующий пакет санкций предусматривает отключение части российских банков от SWIFT и замораживание активов Центробанка РФ, - фон дер Ляйен (обновлено)

Топ комментарии

  • Папєрєднік
    Не сцать!
  • Hanka Panyanka
    нам не выстоять в одиночку против 2-х взбесившихся фюреров, пусть небо закрывают нахрен. сочувствующие наши...
  • Arsen Kirillov
    Мають бути протести - треба выключати всю Россію від свіфт. Що за торгівля зі вбивцями!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости