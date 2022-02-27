Решение об отключении ряда банков РФ от SWIFT будет принято сегодня, - Боррель
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Главы МИД Евросоюза примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы примем более жесткие экономические санкции, в том числе исключение российских банков из системы SWIFT", - говорится в сообщении.
Также, по его словам, министры обсудят предложение использовать Европейский фонд содействия миру "для финансирования поставок летального вооружения украинской армии".
Внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется сегодня.