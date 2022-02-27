С начала суток оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов. Идет отчаянная оборона Херсона, уничтожен вражеский десант возле Черноморска, - Генштаб

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 13:00 27.02.2022.

Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

- к аэродрому МАЧУЛИЩИ перебросили 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

- к аэродрому БАРАНОВИЧИ – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы удачно защищают город.

Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.

"Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов ХАРЬКОВ и БАЛАКЛЕЯ. Идет отчаянная оборона города ХЕРСОНА", - говорится в сообщении.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Также отмечается, что противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе ЧЕРНОМОРСКА. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.