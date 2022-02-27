За поддержку Украины в России будут наказывать до 20 лет лишения свободы

В России начало полномасштабного вторжения в Украину назвали "операцией по защите ДНР и ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генпрокуратура страны-захватчицы.

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"Необходимо учитывать, что предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственное предательство).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - сказано в заявлении.