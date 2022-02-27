За поддержку Украины в России будут наказывать до 20 лет лишения свободы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Генпрокуратура страны-захватчицы.
"Необходимо учитывать, что предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственное предательство).
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
По каждому факту предоставления финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка", - сказано в заявлении.