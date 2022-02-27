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Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ

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Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, - СМИ
Глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Офисе генпрокурора ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока что неофициально.

По данным источников, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила доверенность: Медведчука на месте не было.

Достоверность этой информации изданию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Поскольку у него нет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

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Телефоны генпрокурора Ирины Венедиктовой не отвечают.

Топ комментарии

  • Аркадий Вольнов
    путін казав, що проведе демілітаризацію України.

    Але він проводить тільки демілітаризацію росії.

    Скільки вже російської техніки тут знищено!
  • Валерий Харьковский
    Сейчас не до этого мудака!ОПЗЖ запретить!Имущество конфисковать!
  • uanik
    "В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий" (с)







    RBC.UA

    Под контролем ВСУ. В Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием
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