Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, передает Цензор.НЕТ.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства", - сказал российский агрессор.

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Силы сдерживания в российской армии – это обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных Силах РФ, которые имеют как основное вооружение, так и стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.