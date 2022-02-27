Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства
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Президент России Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, передает Цензор.НЕТ.
"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства", - сказал российский агрессор.
Силы сдерживания в российской армии – это обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных Силах РФ, которые имеют как основное вооружение, так и стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.