Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Впоследствии эту информацию подтвердил сам Зеленский.
"Результат разговора с Александром Лукашенко. Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинского делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - написал он в телеграмме.