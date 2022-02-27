Договорились с Лукашенко, что украинская делегация встретится с российской на границе с Беларусью, в районе реки Припять, - Зеленский

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

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Впоследствии эту информацию подтвердил сам Зеленский.

"Результат разговора с Александром Лукашенко. Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинского делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - написал он в телеграмме.