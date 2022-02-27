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На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО

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На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО
На территории Днепропетровской области нет ДРГ и войск РФ.

Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Днепре, в области, стабильная. Все работает. Вся критическая инфраструктура в рабочем состоянии. Электротранспорт, все в отличном состоянии. По поводу ДРГ, спасибо всем за информацию, которую вы передаете. Могу заверить горожан, что на территории нашей области сегодня нет ДРГ, а все задержанные.

Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии. Сегодня их нет. На территории области нет войск РФ. Они боятся заходить сюда. Сегодня Днепропетровщина это укрепрайон, это Сталинград. Они останавливаются, не доезжая в нашу область", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Dron
    Остановите Зеленского!!!
    Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
    Остановите!!!!
    Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
  • Ksenia VB
    Поможіть сусідам. Запоріжжю.
  • uanik
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