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МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко

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МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко
МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в твиттере.

"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал Николенко.

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МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко 01

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