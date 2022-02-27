МИД Украины не подтверждает проведение переговоров с РФ в Гомеле, - Николенко
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МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в твиттере.
"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал Николенко.