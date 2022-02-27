Данилов – жителям Бучи: Не садитесь в автобусы для "эвакуации", это подвох россиян для входа в Киев, чтобы пустить их перед собой

Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи, что под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, передает Цензор.НЕТ.

"Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать в Киев", - сообщил Данилов.

Жители Бучи подтвердили информацию об автобусах.

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Утром 27 февраля жителей Бучи предупреждают: "Если проводится эвакуация, то это не украинская армия. Наши эвакуацию не проводят. Россияне сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".