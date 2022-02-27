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Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов. ФОТО

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В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.

Об этом сообщил в телеграмме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды, у техники нет запасов горючего.

Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Потому что "дома" их никто уже не ждет", - написал он.

Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов 01
Фото: Синегубов/фейсбук

Также Синегубов призвал жителей Харьковщины быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору в укрывательстве.

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"Мы сильные, единственные, на своей земле и мы не сдадимся! Слава Украине!" – добавил он.

Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов 02

Топ комментарии

  • Євген Дусик
    Пішов він ***** той ходорковський разом зі СВОЇМ ******...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    А Путин реально думал, что если отобрать у срочников мобильные телефоны (чтобы те не звонили своим матерям), заставить их подписать контракт, посадить на ржавое говно эпохи Брежнева и приказать атаковать Киев, то они будут сражаться насмерть? Что в голове у этого ********* деда?
  • Welle
    "Учения" удались..
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