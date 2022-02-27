Германия и Франция закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Германия и Франция закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, по сообщению tagesschau.de, с 15 часов по центральноевропейскому времени свое воздушное пространство закрыла Германия. С таким заявлением выступил федеральный министр транспорта Волкер Виссинг

Также, по данным издания, такую возможность рассматривает и Австрия. "Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - написала министр защиты климата и транспорта Леонора Гевесслер.

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Закрывает своё небо для россиян и Франция.

"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - пишет в Twitter министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Таким образом, уже подавляющее большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняла и Великобритания.