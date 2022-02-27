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Противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы взять его и заявить о какой-то победе, - Арестович дает брифинг по поводу российского вторжения. ВИДЕО

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Брифинг советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. По-моему, противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы по крайней мере взять его и заявить о какой-то там победе", - отметил Арестович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как по мне, противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы хотя бы взять его и заявить о какой-то там победе", - отметил Арестович.

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Топ комментарии

  • Шимус
    красивое падает рузгое ил 76 с десантниками
  • Перехватчик
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  • галина галка
    Знайомий з Білорусі сказав, що до Гомеля прибули ракети до "Сонцепьока", тому розслаблятись не верто, у путлєра агонія!!!! Старий маразматик здатний на все!!!!
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