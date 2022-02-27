Противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы взять его и заявить о какой-то победе, - Арестович дает брифинг по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Брифинг советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. По-моему, противник выдохся и бросил последние силы на Киев, чтобы по крайней мере взять его и заявить о какой-то там победе", - отметил Арестович.