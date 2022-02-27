США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности: "Мы должны останавливать его действия сильнейшим образом"
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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что приказ президента государства-агрессора Владимира Путина привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности является неприемлемой эскалацией.
"Это значит, что президент Путин продолжает обострять эту войну совершенно неприемлемым способом, и мы должны продолжать останавливать его действия сильнейшим образом", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.