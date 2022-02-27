16 детей погибли в Украине за четыре дня войны, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о гибели 16 детей в Украине в результате действий российских оккупационных войск, начиная с 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Четвертые сутки... круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Рада" в воскресенье.

"Это результаты того, что творит российская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия – стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы", – добавил министр.

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