Переговоры с РФ начнутся через несколько часов: делегация изменила маршрут, – "слуга народа" Вениславский
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Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.
Об этом Вениславский рассказал в эфире канала Рада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В связи с ситуацией безопасности маршрут (до границы с Беларусью – ред.) изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение", - рассказал Вениславский.
Он не смог назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.
Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.
Также он добавил, что белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.