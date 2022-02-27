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Переговоры с РФ начнутся через несколько часов: делегация изменила маршрут, – "слуга народа" Вениславский

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Переговоры с РФ начнутся через несколько часов: делегация изменила маршрут, – "слуга народа" Вениславский
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Об этом Вениславский рассказал в эфире канала Рада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В связи с ситуацией безопасности маршрут (до границы с Беларусью – ред.) изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение", - рассказал Вениславский.

Он не смог назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.

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Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.

Также он добавил, что белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.

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Топ комментарии

  • Татьяна Волга
    Какая то ху..

    Напрягает.
  • Запорізький козак
    ⚡️Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ, - глава Еврокомиссии
  • Олександр Акімов
    какие нафиг переговоры ?!?!?!?!? в Житомир с бульбашии прилетело 2 искандера ..... а то что говорило не будет ракет..... он такое же брекло как и его хозяин
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