Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения, - CNN
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Россия уже использовала большинство боевой мощи, которую накопила для вторжения в Украину.
Об этом пишет 24 канал, передает Цензор.НЕТ.
Там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны в комментарии CNN.
По оценкам американского ведомства, с начала нападения на Украину государство-агрессор запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это баллистические ракеты малой дальности.
"Это по-прежнему означает, что у него все еще есть треть за пределами Украины, что важно", - подчеркнул чиновник.