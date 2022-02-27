Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения, - CNN

Россия уже использовала большинство боевой мощи, которую накопила для вторжения в Украину.

Об этом пишет 24 канал, передает Цензор.НЕТ.

Там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны в комментарии CNN.

По оценкам американского ведомства, с начала нападения на Украину государство-агрессор запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это баллистические ракеты малой дальности.

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"Это по-прежнему означает, что у него все еще есть треть за пределами Украины, что важно", - подчеркнул чиновник.