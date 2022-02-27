ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель
Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - сказала она.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.
"Впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", - детализировал Боррель.