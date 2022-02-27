Из-за российского вторжения погибли более 210 украинцев, более 1100 раненых, - Денисова

Из-за вторжения РФ в Украину погибли более 210 украинцев, более 1100 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Омбудсмана.

"По состоянию на начало четвертых суток войны погибли более 210 граждан Украины, более 1100 получили ранения", - уточнила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Она констатировала, что ни один день российского военного вторжения в Украину не обходится без жертв гражданского населения.

По словам омбудсмана, с невиданной жестокостью враг уничтожает жилые дома, больницы, детские сады и школы, отбирая право на жизнь сыновей и дочерей украинской земли, даже малышей.

В частности, из-за артиллерийских обстрелов детской больницы "Охматдет" в Киеве погиб ребенок, еще четверо (двое детей и двое взрослых получили ранения). Также российская ДРГ расстреляла машину на улице Елены Телиги в Киеве, в которой находилась семья с тремя детьми. Девочка и родители погибли, еще двое детей в тяжелом состоянии в больнице.

По данным Денисовой, вблизи Херсона враг нанес удар по карете скорой помощи, и водитель и раненый украинский военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.

В Ахтырском районе Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. "Скорые" российские военные не пропускают, местность вокруг заминирована. Семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.

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Отдельно Денисова проинформировала, что в Херсонской области в районе села Зеленовка военные РФ обстреляли авто гражданского журналиста. Также в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Харькове по улице Бучмы 40а погибла женщина, 60 человек, находившиеся в подвале, силами ГСЧС Украины удалось спасти.

Отмечается, что в рейсовом автобусе, который попал под обстрел войск агрессора в районе села Волохов Яр в Харьковской области, погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. В Чернигове без тепла и света остались гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница, уничтожен детский сад.

В свою очередь после обстрелов из тяжелой артиллерии в больницах Мариуполя Донецкой области находятся 47 гражданских лиц, в том числе 17 в тяжелом состоянии. А в Василькове Киевской области враг обстрелял детский интернат.

Уточняется, что во время авиаудара и обстрела "Градами" городов Сартана, Талаковка, Гнутово в Донецкой области было ранено гражданское лицо, из-за постоянного огня скорая помощь не может доехать.

"Не осталось ни одной нормы актов международного гуманитарного права, которую бы не нарушила РФ во время своего вторжения в Украину. И за все эти преступления она должна понести строжайшую ответственность. Украина фиксирует все факты для передачи военному трибуналу в Гааге", - сообщила Денисова.

Украинский омбудсман призвала международное сообщество наших партнеров продолжать усиливать экономические и финансовые санкции на РФ для немедленного прекращения военных действий и геноцида украинского народа.

"Мы благодарны вам за решение об отключении агрессора от SWIFT. Следующим шагом должно стать введение бесполетной зоны над Украиной, что позволит избежать авиационных обстрелов гражданских объектов. Украина борется! Украина победит", - подчеркнула она.