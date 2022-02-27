За двое суток мобилизовали почти 100 тысяч украинцев, - Залужный

Почти 100 тысяч граждан в Украине мобилизовали в армию за двое суток.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.

"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО (территориальной обороны - ред.) ВСУ", - написал он.





Напомним, 24 февраля, в день вторжения армии РФ на территорию Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.