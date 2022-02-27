Новости • Агрессия России против Украины, Война

За двое суток мобилизовали почти 100 тысяч украинцев, - Залужный

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За двое суток мобилизовали почти 100 тысяч украинцев, - Залужный
Почти 100 тысяч граждан в Украине мобилизовали в армию за двое суток.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.

"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО (территориальной обороны - ред.) ВСУ", - написал он.


Напомним, 24 февраля, в день вторжения армии РФ на территорию Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Топ комментарии

  • буков
    Нах ті болота, Крим назад .
  • Запорізький козак
    ФАЙНО !
    ⚡️ЕС поставит Украине боевые самолеты, заявил Боррель.
  • Мобильный крематорий
    Нет не напугал. Разбудил. Точнее разбудила непокорная Украина. Запад увидел, что есть огромная сила в центре ЕС, готовя за свою землю рвать хоть инопланетян. Если бы не ваша сила, стойкость, смелость и воля, то дальше обеспокоиностей дело бы не шло. Запад искренне помогает Украине, просто афганцы сильно подорвали веру цивилизованного мира в людей. Украина эту веру вернула.
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