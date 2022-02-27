Встреча делегаций Украины и РФ состоится под утро, - СМИ

В составе украинской делегации – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает в телеграмме "Українська правда", передает Цензор.НЕТ.

Встреча украинской делегации с русской состоится ближе к утру.

В составе нашей делегации находится глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, делегация страны-агрессора прибыла в Гомель (Беларусь) для "переговоров". Представители Украины ехать в Гомель отказались, потому что Россия потребовала, чтобы к началу переговоров Украина сложила оружие. Зеленский заявил, что Украине подходит любой город в стране, с территории которой не улетают в нашу сторону ракеты. Наконец договорились о том, что делегации встретятся на границе с Беларусью, в районе реки Припять. Переговоры должны были начаться около 17, затем их отложили, потому что наша делегация изменила маршрут.