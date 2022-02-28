За сутки штурмовая авиация ВСУ нанесла удары по 6 колоннам военной техники оккупантов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВС Украины.
"Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье.
Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага.