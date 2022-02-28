Оккупанты прекратили движение на Киевском направлении, угрозы большим городам нет, - ОП. ВИДЕО

По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать на главном направлении – Киевском. Угрозы большим городам нет.

Об этом сообщил во время брифинга советник Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты полностью прекратили движение с севера и запада Киева, некоторые подразделения противника отходят. Наша артиллерия и авиация наносят значительные удары и заставляют задуматься: может, вообще стоит отойти.

Черниговское и Сумское направление – тишина, Харьковское направление – попытка дневного входа, которая закончилась печально для тех, кто хотел сходить.

Что касается Купянска: несмотря на запись с мэром города и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию - там не все так просто.

Зона ООС - благодаря контратаке ВСУ Волноваху отбили, там находятся наши войска, и они локализуют проблемы южнее Волновахи.

Мариуполь держится, никаких проблем. Бердянск занят противником, там не было наших войск.

Произошел воздушный налет на Украину - три ракетных удара совершены по Киеву, одна ракета неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Ракетные удары были также по Житомиру, Запорожью.

Каждый день для нас - это новые победы и усиление веры в свои собственные силы. По состоянию на 18 часов потери противника: личный состав - 4500 человек (это убиты и ранены), уничтожены и повреждены 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 БМП, около 50 пушек, два корабля.

Держим оборону. Приходят новые силы. За двое суток более 100 тысяч резервистов поступили в ВСУ и силы теробороны.

Наша тактика дает огромные успехи, по крайней мере, эти два дня, а дальше посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо, если они начали отступать в Киевском направлении – самом главном. Угрозы большим городам нет.