"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.
"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов!
Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.
Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.
Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.
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Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.