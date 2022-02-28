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"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

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"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА
Российские военные завладели украинским одностроем и видом сил теробороны и планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.

"Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов!

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.

Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.

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Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Фашисти!!!!!типер ви рузумієте що нас чекало би як би ми не почали супротив,вони би нас в газових камерах травили,думаєте для кого в тайзі Шойгу збирався города будувати
  • Иван Петров d4225322
    Каждый их план гнуснее предыдущего.
  • Запорізький козак
    ⚡️Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Демпартия) подписала указ, запретив своему штату вести бизнес с РФ, поручив изъять из страны инвестиции, а также принять беженцев из Украины.

    «Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
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