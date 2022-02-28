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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.

Во время воздушно-наземной наступательной операции он продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

На Полесье в направлении КИЕВ враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе ДЕМИДОВ. Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинскими силами обороны уничтожена новая техника противника.

По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

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Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника.

Группировка войск обороны г. Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВС Украины, но в бронежилетах образца РФ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Под Макарово ВСУ только что накрыли колону градов и танков
  • Инь Янь f32f1b38
    Хлопці треба усюди починати ганьбити білорусів, вони сцикуни які допускають війну на нашу землю, якщо б не білорусію фашисти ніколи навіть близько не підійшли до Київа, вони сцикливо чекають коли ми переможимо фашистів і подаруємо ім свободу, замість того щоб зкинути свого ************* та припинити наступ зі своєї теріторії, нам усім співали гарні казочки про непереможних білоруських партизан, але на справі ми бачимо обісцяних дівчаток які нінащо неспроможні
    П.С. не треба мені казати, що не всі вони такі - я не буду не перед ким вибачатись, я кажу як є - білоруси нам не браття, через них іскандери ******* по наших містах, там заправляють ворожу техніку і підтримают наступ *****
    Слава ВСУ! Слава Укоаїнї!
  • ladyar
    Шановні українці!
    Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

    Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
    Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
    Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

    Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

    "Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

    "Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

    ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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