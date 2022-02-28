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Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия

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Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия
Участник переговоров с государством-агрессором Давид Архамия рассказал о планах украинской делегации.

Соответствующий пост он разместил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переговоры пойдут либо в нужном 🇺🇦 направлении, либо как русский военный корабль", - написал Арахамия.

Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия 01

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, делегация страны-агрессора прибыла в Гомель (Беларусь) для "переговоров". Представители Украины ехать в Гомель отказались, потому что Россия потребовала, чтобы к началу переговоров Украина сложила оружие. Зеленский заявил, что Украине подходит любой город в стране, с территории которой не летят в нашу сторону ракеты. Наконец договорились о том, что делегации встретятся на границе с Беларусью, в районе реки Припять. Переговоры должны были начаться около 17, затем их отложили, потому что наша делегация изменила маршрут. Ожидается, что они состоятся ближе к утру 28 февраля.

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Топ комментарии

  • GEPUR RETAIL
    Утричком ********* будет уже не до войны, не до крыма, не до дыры ...
    Эй ****** Донецкие!
    **** Вы будете щавтра умолять вас принять обратно !
    Вы будете жрать паспорта этой ***** страны но мы вас не постим никогда вы быдлом и ордой так и останетесь !
    У рашки нет денег - Вобще !!! 0
    Ноль ****** ! Ноль ! Читайте по губам суки - Ноль !!!
    Кому вы ***** нужны теперь тряпки обоссаные !

    Україна понад усе !
    Україна за 4 дня ********* "велику та непереможну" ...
    Ору !
    Сосите теперь собственный ***!

    Слава Україні !
    Героям Слава !
  • Cinichny Bandera
  • ladyar
    Шановні українці!
    Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

    Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
    Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
    Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

    Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

    "Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

    "Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

    Ось, ці слова підкреслю особливо: "і ви будете відповідати за скоєне".

    ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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