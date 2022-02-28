Переговоры пойдут либо в нужном направлении, либо как русский военный корабль, - Арахамия
Соответствующий пост он разместил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переговоры пойдут либо в нужном 🇺🇦 направлении, либо как русский военный корабль", - написал Арахамия.
Напомним, в воскресенье, 27 февраля, делегация страны-агрессора прибыла в Гомель (Беларусь) для "переговоров". Представители Украины ехать в Гомель отказались, потому что Россия потребовала, чтобы к началу переговоров Украина сложила оружие. Зеленский заявил, что Украине подходит любой город в стране, с территории которой не летят в нашу сторону ракеты. Наконец договорились о том, что делегации встретятся на границе с Беларусью, в районе реки Припять. Переговоры должны были начаться около 17, затем их отложили, потому что наша делегация изменила маршрут. Ожидается, что они состоятся ближе к утру 28 февраля.