Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что следующие сутки будут решающими для Украины.

О разговоре с Джонсоном Зеленским сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Премьер-министром 🇬🇧 @BorisJohnson и Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.

Пресс-служба премьера Великобритании сообщает, что Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.

"Президент Зеленский сказал, что убежден: следующие 24 часа будут решающим временем для Украины, и премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) заверил, что сделает все возможное для помощи, он сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников", - говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.

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