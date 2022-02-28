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Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

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Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что следующие сутки будут решающими для Украины.

О разговоре с Джонсоном Зеленским сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Премьер-министром 🇬🇧 @BorisJohnson и Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.

Пресс-служба премьера Великобритании сообщает, что Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.

"Президент Зеленский сказал, что убежден: следующие 24 часа будут решающим временем для Украины, и премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) заверил, что сделает все возможное для помощи, он сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников", - говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.

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Топ комментарии

  • PeruBinner Peru
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Тож так думаю.

    Ну а дальше - или мы топ 1 в мире. В нас вкачивают миллиарды в экономику и армию, делая ********* витрину для всех.

    Или мы все отправимся в Вирій/Вальгалу, под ядерными ударами...
  • Инь Янь f32f1b38
    Хлопці та дівчата є одна мразота на ютубі, яку треба закидати страйками та заткнути навіки, ще один пропагандон з майже мільйоном аудиторії, заходьте на його канал, будь яке відео і тиснить кнопку поскаржитись, разом зламаємо шию ворожої пропогандської гідрі, Слава Україні! https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg
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