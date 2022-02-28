Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины
О разговоре с Джонсоном Зеленским сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с Премьер-министром 🇬🇧 @BorisJohnson и Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.
Пресс-служба премьера Великобритании сообщает, что Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.
"Президент Зеленский сказал, что убежден: следующие 24 часа будут решающим временем для Украины, и премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) заверил, что сделает все возможное для помощи, он сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников", - говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.