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Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

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Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ
Ситуация в столице Украины – контролируемая.

Об этом заявляют Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ 01

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    - Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? - *** его знает, оттуда еще никто не возвращался
  • Александр Товба
    Слава Україні ! Слава ЗСУ ! Слава всім Захисникам !
  • Виктор Дийнега
    У наших ВСУ стоит задание - 1000 орков за сутки - где хош их бери
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