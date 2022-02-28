Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

Ситуация в столице Украины – контролируемая.

Об этом заявляют Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.