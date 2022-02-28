Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

В понедельник в формате видеоконференции состоится встреча лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе главы правительства Канады.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом вместе с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, ЕС и НАТО для обсуждения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча будет закрытая.

Джо Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате, теперь к видеоконференции присоединятся лидеры Японии и Румынии.

Также читайте: Есть два варианта наказать Россию: начать Третью мировую или ввести жесткие санкции, - Байден