На Токийской бирже российский рубль упал на 40%. Финансисты ожидают, что сегодня он достигнет 300 руб. за доллар

На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем – на 40%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар стоил от 100 до 190 рублей. А официальный курс Центробанка РФ - 83,5 рубля за доллар.

Финансисты не исключают, что в понедельник, 28 февраля, рубль на открытии торгов достигнет 300 за доллар.

Отметим, что Банк России решил начать торги на валютном и денежном рынках Московской биржи не ранее 15:00 мск (14:00 по Киеву) вместо привычных 07:00.

Напомним, что Forex доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро - 127 рублей. Это исторический максимум.

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