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Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук

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Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук
Российские оккупанты обстреливают колонны с эвакуированными женщинами и детьми, которых Украина пытается вывезти с временно оккупированных территорий и с линии столкновения.

Об этом заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан", - сказала Верещук.

Она также добавила, что в результате обстрелов среди гражданских есть раненые.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Каждый кто пересег гос. границу с оружием, включая Донецкую, Луганскую области, Крым
  • Cheba AtWork
    Не все, даже сейчас остались особо упоротые. Они просто затаились.
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