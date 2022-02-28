Российские войска обстреливают колонны с женщинами и детьми, которых эвакуируют, - Верещук

Российские оккупанты обстреливают колонны с эвакуированными женщинами и детьми, которых Украина пытается вывезти с временно оккупированных территорий и с линии столкновения.

Об этом заявила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан", - сказала Верещук.

Она также добавила, что в результате обстрелов среди гражданских есть раненые.

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