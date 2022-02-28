Япония и Южная Корея присоединятся к Западу в случае отключения российских банков от SWIFT
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Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.
Об этом сообщило издание The Japan Times со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По данным издания, премьер заявил, что Токио также введет санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.
Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Сеул также планирует присоединиться к международному движению по исключению России из платежной системы SWIFT и уведомил Соединенные Штаты об этом решении по дипломатическим каналам", - сообщили агентству в министерстве.