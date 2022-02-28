Тероборона призвала население севера Украины к организованному сопротивлению оккупантам: "Не бойтесь - они боятся вас больше"

На фоне сообщений о поступлении колонн оккупанта с севера Украины призываем к организованному сопротивлению гражданского населения.

Об этом идет речь в заявлении Территориальной обороны ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:

1. Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.

2. Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.

3. Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.

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4. Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

5. Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это подбадривает ваших побратимов.

6. Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.

7. Не бойтесь – они боятся вас больше.

8. Мы победим".